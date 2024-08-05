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Иркутская область заняла 15 место в России по доступности бензина

На одну зарплату в регионе можно купить 1310 литров топлива АИ-92. Данные приводи РИА Новости.

Место

Регион

Объем топлива, который можно купить на одну зарплату в регионе

14

Красноярский край

1460 л.

15

 Иркутская область

1310 л.

26

Новосибирская область

1163 л.

34

Республика Бурятия

1091 л.

Лидерами рейтинга, как и ранее, стали Ямало-Ненецкий автономный округ, Москва, Чукотский автономный округ и Ненецкий автономный округ, где на среднюю зарплату можно приобрести более двух тысяч литров бензина марки АИ-92 в месяц при среднероссийском уровне в 1334 литра.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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