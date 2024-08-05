Иркутская область заняла 15 место в России по доступности бензина

На одну зарплату в регионе можно купить 1310 литров топлива АИ-92. Данные приводи РИА Новости.
|
Место
|
Регион
|
Объем топлива, который можно купить на одну зарплату в регионе
|
14
|
Красноярский край
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1460 л.
|
15
|Иркутская область
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1310 л.
|
26
|
Новосибирская область
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1163 л.
|
34
|
Республика Бурятия
|
1091 л.
Лидерами рейтинга, как и ранее, стали Ямало-Ненецкий автономный округ, Москва, Чукотский автономный округ и Ненецкий автономный округ, где на среднюю зарплату можно приобрести более двух тысяч литров бензина марки АИ-92 в месяц при среднероссийском уровне в 1334 литра.