Иркутская область заняла 15 место в России по доступности бензина

На одну зарплату в регионе можно купить 1310 литров топлива АИ-92. Данные приводи РИА Новости.

Место Регион Объем топлива, который можно купить на одну зарплату в регионе 14 Красноярский край 1460 л. 15 Иркутская область 1310 л. 26 Новосибирская область 1163 л. 34 Республика Бурятия 1091 л.

Лидерами рейтинга, как и ранее, стали Ямало-Ненецкий автономный округ, Москва, Чукотский автономный округ и Ненецкий автономный округ, где на среднюю зарплату можно приобрести более двух тысяч литров бензина марки АИ-92 в месяц при среднероссийском уровне в 1334 литра.