Фестиваль профессий ИНК пройдет 16 августа в Иркутске

Фестиваль профессий Иркутской нефтяной компании (ИНК) пройдет 16 августа с 10:00 до 17:00 в парковой зоне ИРНИТУ в Иркутске. Участники узнают об актуальных вакансиях компании.

Событие станет финальным практическим этапом корпоративного конкурса «Лучший по профессии». Конкурс профессионального мастерства, который помогает определить специалистов с высоким потенциалом, а участникам – заявить о себе и своих возможностях, компания проводит с 2011 года. Участие в нем принимают специалисты группы компаний ИНК. Показать свои возможности они могут в 57 номинациях. Среди них «Специалист неразрушающего контроля», «Электрогазосварщик», «Электромонтер», «Пожарный», «Энергетик», «Геолог».

Соревнования состоят из нескольких этапов. В частности, необходимо сдать тест на профессионально-технические компетенции, пройти проверку практических навыков и знаний в сфере охраны труда и промышленной безопасности, оценку навыков оказания первой медицинской помощи. По итогам конкурса лучших сотрудников ждут денежные премии и ценные подарки.

Также во время мероприятия состоятся экскурсии по основным номинациям конкурса «Лучший по профессии», показательные мастер-классы «Новый навык за час», «Поиск потерь», занятия лечебной физкультурой, деловые игры и многое другое.

Желающие смогут получить консультацию в Центре карьеры ИНК, освоить VR-тренажеры, пообщаться с роботом Полимеркиным. Также можно будет получить консультацию у HR-специалистов по актуальным в ИНК вакансиям.

Кроме того, организаторы фестиваля подготовили профориентационную локацию с играми и квестами для школьников и специальную программу для детей. Стать зрителями и участниками открытых площадок смогут все желающие.