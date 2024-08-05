Кредитка 0% — среди номинантов Национальной банковской премии

Кредитная карта Своего Банка претендует на награду ежегодной Национальной банковской премии. Кредитка 0% представлена в номинации «Банковский продукт».

Престижная премия учреждена Ассоциацией российских банков и Национальным банковским журналом в 2005 году. Среди ее участников — кредитные организации, инвестиционные и страховые компании, ИТ-предприятия. В рамках смотра традиционно оцениваются лучшие финансовые продукты, социальные проекты, ИТ-решения и цифровые технологии. Победители отбираются по результатам онлайн-голосования, а окончательные итоги премии подводит экспертный совет. Торжественная церемония награждения состоится в декабре 2024 года.

Кредитка 0% — это инновационный продукт, позволяющий клиентам пользоваться кредитными средствами без процентной ставки. Пользователи оплачивают только те дни, в которые пользовались деньгами банка, из этого и складывается плата за обслуживание. Она составляет от 9 до 199 рублей в день и определяется индивидуально. Кредитная карта с лимитом до 300 000 рублей позволяет оплачивать любые товары и услуги без комиссии и получать привилегии по программе «Привет, МИР!». Узнать подробнее о Кредитке 0% и подать заявку на оформление можно в мобильном приложении и на сайте банка.

Ранее продукт Своего Банка был признан победителем премии Digital Leaders Award 2024 в категории «Кредитование» и вошел в шорт-лист XV ежегодной премии в области сервиса и качества товаров и услуг «Выбор потребителей – 2024».