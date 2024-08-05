Новости

Байкальский саммит РГУД
Готовим новый проект по Байкальскому тракту – Антон Кондратьев
«Самое ценное – люди». Проект «Горизонт» представили участникам X Байкальского саммита РГУД
«Реакция региональных рынков на льготную ипотеку оказалась крайне контрастной» – Михаил Хорьков, РГУД
Все материалы сюжета

Кредитка 0% — среди номинантов Национальной банковской премии

Кредитная карта Своего Банка претендует на награду ежегодной Национальной банковской премии. Кредитка 0% представлена в номинации «Банковский продукт».

Престижная премия учреждена Ассоциацией российских банков и Национальным банковским журналом в 2005 году. Среди ее участников — кредитные организации, инвестиционные и страховые компании, ИТ-предприятия. В рамках смотра традиционно оцениваются лучшие финансовые продукты, социальные проекты, ИТ-решения и цифровые технологии. Победители отбираются по результатам онлайн-голосования, а окончательные итоги премии подводит экспертный совет. Торжественная церемония награждения состоится в декабре 2024 года.

Кредитка 0% — это инновационный продукт, позволяющий клиентам пользоваться кредитными средствами без процентной ставки. Пользователи оплачивают только те дни, в которые пользовались деньгами банка, из этого и складывается плата за обслуживание. Она составляет от 9 до 199 рублей в день и определяется индивидуально. Кредитная карта с лимитом до 300 000 рублей позволяет оплачивать любые товары и услуги без комиссии и получать привилегии по программе «Привет, МИР!». Узнать подробнее о Кредитке 0% и подать заявку на оформление можно в мобильном приложении и на сайте банка.

Ранее продукт Своего Банка был признан победителем премии Digital Leaders Award 2024 в категории «Кредитование» и вошел в шорт-лист XV ежегодной премии в области сервиса и качества товаров и услуг «Выбор потребителей – 2024».

Реклама. АО "Свой Банк". Свой банк erid:2VfnxwwzM52

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Как меняется роль городских набережных – в мире, в России, в Иркутске
Вода в цене. В чем ценность набережных для рынка недвижимости
«Вернуть» реку людям. Как меняется роль городских набережных – в мире, в России, в Иркутске
Набережные мира. Как редевелопмент прибрежных территорий меняет жизнь городов
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес