Российский рынок упал до годовых минимумов на фоне паники на мировых рынках

Эксперты отмечают, что просадка российских индексов выглядит не столь глубокой, как на многих ключевых биржах, но это вряд ли можно назвать устойчивостью.

Российский рынок в понедельник ускорил снижение на фоне падения мировых рынков. Индекс Мосбиржи закрылся около нового годового минимума на уровне 2828 п. (-2,42%). В лидерах падения – Мечел-ао (-7,14%), СПБ Биржа (-6,14%), Русагро (-5,43%).

– Индекс МосБиржи впервые с июля 2023 г. приближался к 2800 п. Круглый уровень обычно является технически значимым, а потому способен выступить ощутимой поддержкой, которая хотя бы приостановит нисходящее движение, – отмечают в своём обозоре аналитики БКС Мир инвестиций.

Эксперты добавляют, что просадка российских индексов долгое время выглядела не столь глубокой, как на многих ключевых биржах. Но это трудно назвать устойчивостью российского рынка.

– Просто после 2022 г. существенно сократилась доля нерезидентов, которые раньше в подобные дни устраивали массированные распродажи наших акций, – поясняют эксперты БКС. – К тому же, в отличие от мировых фондовых индикаторов, многие из которых еще недавно штурмовали долгосрочные или исторические вершины, наши индексы уже несколько месяцев находятся в нисходящем тренде.

Напомним, мировые фондовые индикаторы с открытия понедельника устремились вниз на фоне опасений рецессии в США и возросших геополитических угроз. Японский индекс Nikkei терял более 15%, что стало самым сильным однодневным палением с 1987 г. Во второй половине дня рынки восстановились. По итогам дня индексы США потеряли 2,6–2,9%.