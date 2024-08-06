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Выдачи льготной ипотеки рухнули

В июле выдачи сократились втрое. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные корпорации «ДОМ.РФ».

По итогам июля объем выдач льготной ипотеки сократился до 222 млрд после 681 млрд рублей месяцем ранее. Показатель сократился в три раза, или на 67%. Количество выданных кредитов также сократилось втрое, до 40 тыс. займов.

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По сравнению с прошлым годом объемы выдач в июле 2024-го также оказались ниже в полтора раза (в июле 2023-го по льготным программам выдали ссуд на 383,7 млрд рублей), следует из данных ДОМ.РФ.

В статистике корпорации за июль 2024-го учитывались выдачи не только по семейной, дальневосточной и IT-ипотеке, но и по льготной программе на новостройки. По последней объем займов составил 52 млрд рублей.

По мнению экспертов, в среднем по стране итогом четырех лет действия льготной ипотеки стал рост ипотечной задолженности более чем в два раза, рост цен в 2-2,5 раза, а вот объем текущего жилого строительства вырос всего на 15%. Но если рассматривать региональные рынки по отдельности, картина оказывается крайне контрастной.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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