Институт энергетики остается одним из самых популярных направлений в ИРНИТУ

Институт Энергетики подвел итоги приемной кампании. Всего абитуриентами было подано более 1000 заявлений, причем «первым приоритетом», то есть основной целью обучения факультет стал для 180 ребят.

На специальности «Теплоэнергетика» и «Электроэнергетика» было подано 1038 заявлений на 130 бюджетных и 40 платных мест, доступных по этим направлениям. Это гораздо больше показателей прошлого года, когда Институту энергетики пришлось даже объявлять дополнительный набор из-за недобора абитуриентов. Существенно вырос и проходной балл по ЕГЭ: если в 2023 году он составил 134 балла на «Теплоэнергетике» и 138 баллов на «Электроэнергетике», то в этом году этот показатель увеличился почти на 20% до 157 и 161 балла соответственно.

Энергохолдинг Эн+ давно сотрудничает с вузом и заинтересован не только в студентах-энергетиках, холдинг также ждёт студентов-горняков, экологов, ИТ-специалистов, а также активных студентов других направлений.

«В этом году была проделана колоссальная профориентационная работа по формированию мотивированного абитуриента технического профиля. В приемную кампанию активно включились промышленные компании. Общими усилиями удалось обеспечить качественный набор. Я благодарен всему коллективу за эффективную и слаженную работу, партнерам за поддержку и доверие к вузу», – прокомментировал итоги приемной кампании ректор ИРНИТУ Михаил Корняков.

Основанный Олегом Дерипаской энергохолдинг Эн+ постоянно взаимодействует с крупнейшим техническим вузом Приангарья, компания заинтересована в молодых кадрах и уверена, что работать с ними необходимо еще со школьной скамьи. Именно это поможет в будущем избежать кадрового голода и получить квалифицированных и мотивированных работников.

Важно, что уже со второго курса студенты могут каждый месяц получать от 5 до 25 тысяч рублей за счет Стипендиальной программы от Эн+. А также поступить в Корпоративный учебно-исследовательский центр, после окончания которого гарантированно примут на работу. А иногородних студентов размещают в одном из самых комфортных общежитий Приангарья.