Строительство пешеходного моста через реку Снежную завершено в Слюдянском районе

Работы провели по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина, которое он дал по итогам личного обращения граждан. Объект посещал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Фото с сайта правительства Иркутской области

– Прежний пешеходный мост был построен около 50 лет назад, он находился в аварийном состоянии. В Новоснежной проживает около 600 человек, а проход по мосту обеспечивает доступ к школе, аптеке, больнице и другим социально-значимым объектам, которые находятся на противоположном берегу, в селе Выдрино республики Бурятия. Я посещал этот объект, видел, как сложно пользоваться им местным жителям, – сказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Общая протяженность моста составляет 117 метров. Для его строительства была разработана проектная документация, она получила положительное заключение государственной экологической экспертизы и государственной экспертизы в строительстве. Работы провели по государственной программе Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства». По ней муниципалитет получил субсидию из областного бюджета в размере 174,2 млн рублей.

Дорожники сделали для жителей временный переход, демонтировали прежний пешеходный мост, заменили старые русловые опоры, деревянный настил и установили новое освещение. С обеих сторон моста оборудовали пандусы и лестницы. Работы завершены, в ближайшее время мост будет введен в эксплуатацию.

– Перед строительством проект планировки пешеходного моста прошел государственную экспертизу на соответствие всем нормам. Работы шли на особом контроле министерства транспорта и дорожного хозяйства, – прокомментировал министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.