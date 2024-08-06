Иркутские дети предпочитают русские народные сказки про дружбу

Холдинг МТС Медиа и книжный сервис Строки изучили, какие книги родители читают детям, насколько востребованы сказки современных российских авторов и кого дети хотят видеть героями сказок. Во время исследования* были опрошены родители детей до 9 лет из разных регионов России, в том числе и из Иркутска.

Наиболее востребованными оказались сказки: русские народные и традиционные, сюжеты которых переходят из поколения в поколение. Читают или включают сказки на ночь 88% опрошенных. 36% родителей читают каждый раз разную сказку, 9% - всегда одну и ту же, 55% периодически меняют историю. А 42% родителей сами придумывают сказки и истории и рассказывают детям.

У детей разного возраста пожелания различаются: дети до 5 лет чаще просят читать сказки и истории про дружбу, причем они хотят видеть главными героями сказочных существ, волшебных персонажей или зверей. Ребенок от 6 лет предпочитает самостоятельно выбирать книги для чтения - как правило, это истории про приключения, в которых главный герой — человек без магических способностей. Но в целом только каждый пятый опрошенный родитель отметил, что ребенок отдает предпочтения человеку как главному герою книжки.

Самыми популярными остаются русские народные сказки - их читают 79%.

Сказки народов мира выбирают 69%, а произведения советских писателей — 50% респондентов. Произведения зарубежных авторов XIX-XX века предпочитают 34% опрошенных родителей. 28% детей предпочитают сказки современных российских авторов. Такие произведения можно найти среди Originals, которые выпускает редакция Строк: «Приключения необыкновенных принцесс», «Баба Яга на Новый год», «Мышонок Усик», «Скарабей сердца», «Проклятие крокодила».

Главной причиной выбора сказки ребенку являются иллюстрации (38%), на втором месте родители называют сказки, которые сами читали в детстве (37%), на третьем — классические сказки, которые, по мнению родителей, должен знать каждый (34%).

* Методология: количественное исследование на основе опроса МТС, в котором в опросе участвовали 466 родителей детей в возрасте до 9 лет.