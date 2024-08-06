Сбер повышает ставки по ипотеке

Минимальный размер ставки по рыночной ипотеке на вторичном рынке составит 20%.

С 6 августа 2024 года Сбербанк повышает ставки по жилищным кредитам на «Домклик» в связи с решением Банка России от 26 июля 2024 год повысить ключевую ставку на 200 б.п., до 18% годовых. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.

«Таким образом, минимальный размер процентной ставки в Сбере на вторичном рынке составит 20% с учетом применения страхования жизни, покупки недвижимости на витрине «Домклик», использования сервиса «Юридической проверки», акции «Ипотека плюс» и при размере первоначального взноса более 20% стоимости недвижимости», – сообщили в банке.

Ранее стало известно, что ВТБ с 6 августа повысит ставки от 0,5 п. п. до 1,7 п. п. по рыночным ипотечным программам. Минимальная ставка составит 20,5%. В банке такое решение также объяснили увеличением ключевой ставки Центробанка.