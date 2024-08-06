В Иркутской области массово меняют счетчики электроэнергии. Что это значит?

До конца лета в Приангарье установят несколько десятков тысяч интеллектуальных приборов учета. Это позволит энергетикам строго контролировать потребление электроэнергии населением в условиях жёсткого энергодефицита.

Иркутская область входит в число наиболее энергодефицитных регионов страны. Одна из причин — самые низкие в Российской федерации тарифы. Средний размер тарифа на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей в Иркутской области в 3 раза ниже, чем по Сибирскому федеральному округу. Это привело к тому, что потребитель начал голосовать рублем и рассуждать по-житейски: зачем использовать другие ресурсы для отопления, если есть дешевое электричество.

Дополнил картину негативом ударный темп ввода «квадратных метров», причем на тех территориях, где полностью отсутствуют сети для жизнеообеспечения домов. Нет централизованной воды и канализации, газа и хороших дорог. Нет и электросетей. Количество вводимого частного загородного жилья за последние пять лет увеличилось в 2 раза, значительно опередив показатели роста многоквартирного фонда. И главным источником жизнеообеспечения районов стало электричество.

— Наиболее тяжелая ситуация сложилась в Иркутско-Черемховском энергорайоне, где прошлой зимой были полностью задействованы все доступные генерирующие мощности и достигнуты предельные возможности перетока из смежных энергорайонов. Более 40 наших подстанций были загружены сверх номинальных значений. В результате, в период декабрьских морозов оборудование работало в режиме перегрузки, часто отключалось, — рассказал генеральный директор АО «ИЭСК» Дмитрий Конопелько.

Среди причин колоссального потребления мощности энергетики отмечают главную — плохо утепленные частные дома. Владельцы, вынужденные обогревать жилище, зимой начали массового включать электроприборы. В итоге многие из них, вместо своих положенных 15 кВт, потребляли в разы больше.

— После прошлой зимы стало очевидно, что мощность распределяется между потребителями неравномерно. И этот явный дисбаланс может исправить только контроль потребления электроэнергии с помощью интеллектуальных приборов учета. В начале лета мы приступили к массовой замене счетчиков, — продолжил Дмитрий Конопелько.

Программу энергетики будут реализовывать в течение 5 лет. Очередность замены установлена сетевой компанией и не требует участия потребителей. До конца теплого сезона энергетики заменят несколько десятков тысяч приборов на территории всей Иркутской области.

— Работа ведется в соответствии с федеральным законом, регулирующим развитие систем учета электрической энергии в РФ. В зимний период, при чрезмерных нагрузках на сеть, которые, вероятнее всего, будут такими же, как в прошлом году, счетчики будут работать, как предохранители. Важно и то, что мы будем видеть, когда потребитель незаконно подключился к сетям и похищает электроэнергию. Отключая правонарушителей, будем стремиться сохранять баланс в энергосистеме, — подчеркнул директор департамента транспорта электроэнергии ИЭСК Игорь Зубарев.

Сейчас энергетики отслеживают обратную связь от потребителей. Кто-то даже не заметил установки счетчика, а для отдельных потребителей ситуация усложнилась.

— В некоторых приборах учета уже после ввода в работу мы выявили сбой программного обеспечения. При этом доля вышедших из строя счетчиков электроэнергии составляет 2-4%, что не превышает нормативное значение в 5%, — сообщил Игорь Зубарев.

Планомерная работа по устранению неисправности — следование общемировой практике поддержания высокого качества товаров и услуг. Счетчики с дефектами оперативно перепрошиваются новым программным обеспечением и обновленные устанавливаются потребителям.