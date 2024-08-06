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Иркутск увеличил уровень «IQ городов» почти в два раза

Этот показатель почти в два раза выше предыдущего года, когда столица Прибайкалья занимала 53 строчку рейтинга. Об этом рассказали в мэрии.

По итогам 2023 года индекс цифровизации городского хозяйства «IQ городов» Иркутска составил 58,2 балла, что позволило занять 30 место среди крупных муниципалитетов страны с численностью населения от 250 тыс. до 1 млн человек.

Индекс разработан Минстроем России вместе с МГУ имени М. В. Ломоносова в рамках ведомственного проекта «Умный город», который с 2018 года реализуется по нацпроектам «Жилье и городская среда» и «Цифровая экономика».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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