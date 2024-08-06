Выездной менеджер ВТБ преодолевает более 20 км в сутки

ВТБ описал портрет специалиста выездного сервиса. В городах-миллионниках они ежедневно успевают посетить до 15 человек, преодолевая до 20 км. Заказывают выезд банковского специалиста на дом или на работу в основном люди среднего возраста. Об этом в рамках пресс-конференции рассказал заместитель президента – председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

Средний возраст клиента, который использует выездной сервис – 37 лет. Самым юным заказчикам банковских продуктов и услуг – 14 лет. Большая часть заказов приходится на масс-сегмент и только 3% – на клиентов сегмента «Привилегия».

74% работающих в выездном сервисе ВТБ – молодые люди до 33 лет, из которых 46% в возрасте до 25 лет. Каждому пятому сотруднику – от 34 до 41 года, 8% старше 42 лет. Работа для специалистов сервиса становится основной деятельностью, лишь 3% сотрудников совмещают ее с учебой.

«Сегодня менеджер, обслуживая клиентов в разных локациях, за сутки преодолевает около 20 километров. С начала года число населенных пунктов, жители которых могут заказать продукты и услуги ВТБ, выросло в 8 раз и достигло 1200 районных центров и городов», – прокомментировал Георгий Горшков.