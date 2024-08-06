РУСАЛ запустил серию экспедиций для школьников в заповедные территории России

Стартовал новый сезон проекта «Экопоколение РУСАЛа», в рамках которого пройдут эколого-промышленные экспедиции школьников в особо охраняемые природные территории России – в Национальный парк «Красноярские столбы» (Красноярский край) и Кандалакшский государственный природный заповедник (Мурманская область). В экотурах примут участие около 100 подростков 15-17 лет и сопровождающие их педагоги. «Экопоколение РУСАЛа» объединит молодых людей из городов, где работают предприятия компании от Иркутской до Мурманской областей.

Цель проекта — развитие интереса школьников к охране окружающей среды, через знакомство с экологической деятельностью заповедников России и предприятий РУСАЛа.

Сегодня первая группа школьников открывает пятидневный экотур в Мурманской области. В регионе за полярным кругом детей ждут экскурсии по Кандалакшскому природному заповеднику, посещение музея и дендропарка. Не менее интересны будут поездки в село Колвица, рядом с которым великолепные по красоте колвицкие водопады. Отправятся школьники по знаменитой в регионе экотропе в селе Лувеньга, посмотрят виды с горы Волосяная и посетят каменный лабиринт Вавилон, который является одной из самых ярких достопримечательностей Мурманской области и располагается на выступающем в Белое море мысе. А также встретятся с популярными экоблогерами и познакомятся с природоохранными мероприятиями, которые проводят сотрудники Кандалакшского алюминиевого завода компании РУСАЛ. КАЗ - единственный в мире алюминиевый завод, работающий за полярным кругом.

С 12 августа стартует пятидневная эколого-промышленная экспедиция в национальном парке «Красноярские Столбы». В заповедной территории созданы все условия, чтобы организовывать образовательный тур для школьников. В научно-познавательном комплексе «Нарым» школьников ждут экозанятия с учеными, экскурсии по знаменитым маршрутам парка и достопримечательностям Красноярска и Дивногорска. На Красноярском алюминиевом заводе подростки посмотрят, как компания РУСАЛ готовится к глобальной перестройке предприятия, которая позволит значительно снизить эконагрузку на атмосферу города. Еще для участников будет работать радиошкола «Комсомольской правды». Дети посетят редакцию КП, где научатся делать сюжеты на экологическую тему, брать интервью, записывать подкасты, чтобы в родном городе рассказывать об экоакциях на городском или школьном радио.

Из города Шелехова Иркутской области в экспедиции примут участие 16 школьников.

Чтобы попасть в число участников «Экопоколения», подростки прошли конкурсный отбор: они изучали видеолекции заповедных территорий, узнавали об истории и научных исследованиях, которые проводят сотрудники для спасения краснокнижных и исчезающих видов флоры и фауны. И отвечали на вопросы викторины. Часть вопросов касалась алюминиевой отрасли и природоохранной деятельности компании РУСАЛ. Победителями стали школьники, набравшие наибольшее количество баллов.

Следить за путешествиями участников «Экопоколения РУСАЛа» можно из социальной сети ВК Э копоколение РУСАЛ (vk.com)

Впервые совместный проект РУСАЛа и национального парка Красноярские Столбы «Экопоколение» стартовал в 2022 году. Тогда же он был отмечен двумя наградами Национальной экологической премии медиагруппы «Комсомольская правда» в номинации «Экорегион». Проект занял 2-е место у экспертов медиагруппы и 3-е место — по результатам народного голосования. По итогам 2023 года образовательный проект «Экопоколение» вошел в топ-5 Национальной экологической премии холдинга «Комсомольская правда» как набравший большинство экспертных и народных голосов в номинации «Экоиницитива». В 2024 году к «Экопоколению РУСАЛа» присоединился Кандалакшский государственный природный заповедник.