Джоб-офер используют 40% работодателей Иркутска

В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие представители работодателей и экономически активные граждане.

43% компаний Иркутска используют в своей практике job offer, то есть письменный документ, содержащий ключевые условия предлагаемой работы: в 26% организаций такие предложения получают все кандидаты, еще в 17% – некоторые категории персонала. Чаще всего job offer высылают топ- и мидл-менеджерам, IT-специалистам, офисным и инженерно-техническим работникам.

Согласно опросу, каждый третий иркутянин (32%) получал джоб-офер от потенциального работодателя. Интересно, что мужчины чаще, чем женщины, получают оферы: 34% против 30% соответственно. Чем старше респонденты, тем больше среди них тех, кто получал предложение о работе в виде официального документа. При этом количество людей, получавших офер, увеличивается с ростом уровня доходов: среди респондентов с зарплатой до 50 тысяч рублей в месяц таких 25%, а среди тех, чей доход составляет от 100 тысяч рублей, – уже 40%.