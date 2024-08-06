Россияне меняют модель потребления

Потребительская активность за полгода замедлилась с 9,8% в феврале до 5,6% в июне. Об этом пишет РБК.

Минэкономразвития оценивает потребительскую активность на основе показателя «суммарный оборот», который агрегирует объемы розничной торговли, платных услуг населению и оборота общественного питания. Этот показатель замедляется с конца зимы. Так, в феврале суммарный оборот вырос на 9,8% по сравнению с тем же месяцем годом ранее, в марте – на 8,5%, в апреле – на 7,3%, в мае – на 6,6%, а в июне – на 5,6%.

«Таким образом, можно говорить о некотором замедлении потребительской активности», – сообщили РБК в пресс-службе Минэкономразвития. В июньском обзоре о текущей ситуации в российской экономике ведомство при этом отмечает, что в июне потребительская активность «оставалась на высоком уровне».

За три квартала темп потребительской активности замедлился почти в два раза: с 12,6% в третьем квартале 2023 года до 6,5% во втором квартале 2024-го, следует из данных Минэкономразвития.

Ранее торговая сеть «Слата» назвала стоимость минимальной продуктовой корзины в первом квартале 2024 года. Наиболее заметное снижение цен наблюдалось в марте на такие продукты, как репчатый лук – он подешевел почти на 44%; также в годовом выражении подешевели свекла (-16,5%), сметана (-9,5%), маргарин (-29%) и масло подсолнечное (-2,5%).