Названы главные тренды рынка загородной недвижимости в 2024 году

На развитии рынка дополнительно сказалась трансформация сегмента ИЖС, в который пришли льготные ипотечные программы. Эксперты Ricci | Загородная недвижимость сформулировали основные тенденции рынка в первом полугодии 2024 года.

Ипотека на ИЖС изменила рынок

Начиная с прошлого года, в стране огромными темпами растет интерес к ипотеке на строительство загородных домов. Так, по оценкам института жилищного развития «Дом.РФ», с января по май выдачи таких кредитов выросли более чем в 2,2 раза. Каждый месяц выдача растет на несколько тысяч кредитов, в результате итоги мая год к году увеличились на 72%. Спрос в сегменте будет только расти, прогнозирует Екатерина Ломтева, генеральный директор Ricci | Жилая недвижимость. «Настоящий бум ипотечного спроса на загородном рынке объясняется выгодными условиями по кредитам: заемщикам были доступны все основные госпрограммы с субсидированной ставкой – ипотека с господдержкой на новостройки, семейная ипотека, IT-ипотека, – говорит эксперт. – Завершение ипотеки с господдержкой охладило спрос, но заемщики продолжат пользоваться семейной программой. Мы также наблюдали активный интерес со стороны IT-специалистов, однако сегодня условия обновились – по адресной программе они могут рассчитывать на ставки от 6% и лимит по кредиту от 9 млн руб. на покупку во всех городах России, кроме Москвы и Санкт-Петербурга.

Все более широкое распространение ипотеки в загородном сегменте приводит к тому, что покупатели переориентируются с городского на загородный образ жизни, отмечают в компании. «Опережающий рост цен на новостройки в последние годы и все более плотная застройка Москвы приводят к тому, что люди все чаще предпочитают квартире загородный дом, – поясняет Екатерина Ломтева. – Выбирая загородный дом, в сопоставимом бюджете можно рассчитывать на другое качество жизни – большую площадь, собственный участок, соседство с лесом и водоемом и в целом более здоровую обстановку». Например, продолжает эксперт, стоимость дома в комплексе RIGA FAMILY, который расположен в 40 минутах от МКАД, начинается от 15,3 млн руб., в таком же бюджете можно выбрать дом в поселке «Первый Пионерский» под Истрой. Оба проекта отличаются привлекательными природными характеристиками и развитой инфраструктурой с высоким уровнем сервиса.

Создание поселков-сообществ

Еще один тренд, связанный с двумя предыдущими – формирование поселков-комьюнити. «Выгодные условия по ипотеке на ИЖС при наличии быстровозводимых технологий привели на загородный рынок новых игроков, – говорит Екатерина Ломтева. – Речь не только об арендных поселках и точечной загородной застройке, которая в ответ на высокий спрос сейчас развивается на небольших участках. Есть и еще один тренд: развитие новых загородных поселков в массовом ценовом сегменте – таких как ZIGGURAT Resort & Club на берегу Рузского водохранилища, ZIGGURAT Country Club, Crystal Istra, Riga Family, «Павловы озера», «Сходня life». Это современные проекты, ориентированные на семьи разных возрастов. Как правило, на территории организуется инфраструктура для отдыха, развлечений, социального взаимодействия – фактически формируются кросс-генерационные сообщества, объединенные загородным образом жизни».

Эксперт отмечает, что такие поселки часто ориентированы не только на летний отдых, но и на круглогодичное проживание – широкое распространение удаленного режима работы поддерживает устойчивый спрос на загородное жилье в демократичном бюджете, где организована инфраструктура и обеспечено качественное интернет-соединение. Так, в проекте ZIGGURAT Resort & Club, который реализуется на берегу Рузы, жители поселка могут рассчитывать на масштабную спортивную и рекреационную инфраструктуру, включающую детский клуб и активити-парк, собственный пляж и яхт-клуб с пристанью, банный комплекс, конный клуб, горнолыжный склон, вертолетную площадку и т.д. На территории поселка «Сходня Life», который расположен в 13 км от МКАД по Ленинградскому направлению, предусмотрены СПА-центр, ресторан, конный двор и детский сад, а поблизости есть вся необходимая инфраструктура, включая школы и дошкольные учреждения, магазины, торговые центры и клиники.

КРТ и развитие инфраструктуры

Тренду на загородный образ жизни также способствует применение механизма комплексного развития территорий – с его помощью параллельно с созданием загородных поселков ведется строительство дорог, общественной инфраструктуры, создание рабочих мест и т.д. Это позволяет сочетать все достоинства загородного образа жизни с комфортом и удобством полноценной продуманной среды.

Всестороннее развитие инфраструктуры становится трендом и в высокобюджетном сегменте рынка, подчеркивают в компании. В числе основных запросов представители Ricci | Загородная недвижимость называют наличие на территории или рядом с поселком наряду с магазинами и бытовыми сервисами также высококлассных образовательных заведений, спортивных центров, бассейнов и ресторанов. «Востребован и сервис гостиничного уровня, – добавляет Екатерина Ломтева. – Как пример можно привести загородную резиденцию «Залесье», которая реализуется в коллаборации с отелем категории «пять звезд» Cosmos Collection Izumrudny Les. Резидентам доступны несколько ресторанов высокой кухни, винный погреб, библиотека, СПА-комплекс, конноспортивный клуб, спортивный комплекс, стрелковый клуб, сафари-парк и озеро для рыбалки».