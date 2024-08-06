Доля ипотечных заемщиков от 40 до 60 лет выросла во 2 квартале 2024 года

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), во 2 квартале 2024 года по сравнению с предыдущим кварталом в структуре выданных ипотечных кредитов выросли доли граждан в возрастном диапазоне от 40 до 60 лет.

Так, доля заемщиков в возрасте от 40 до 50 лет за квартал выросла на 1,2 процентного пункта (п.п.) и составила 25,9% (в 1 кв. 2024 году – 24,7%). В свою очередь доля ипотечных заемщиков от 50 до 60 лет за тот же период увеличилась на 1,0 п.п. и составила 10,0% (в 1 кв. 2024 году – 9,0%).

В то же время во 2 квартале 2024 года в структуре выдачи ипотеки сократились доли наиболее молодых и пожилых заемщиков: моложе 30 лет - на 1,2 п.п. до 20,0%, от 30 до 40 лет – на 0,7 п.п. до 41,8% и старше 60 лет – на 0,3 п.п. до 2,2%.

При этом в рекордном по выдаче ипотеки июне 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем выросла только доля граждан от 40 до 50 лет – на 1,9 п.п. до 27,2%. Доли всех остальных возрастных групп ипотечных заемщиков, напротив, снизились.

«Во 2 квартале текущего года был отмечен рост доли более возрастных и опытных ипотечных заемщиков в возрасте от 40 до 60 лет, – констатирует директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – По нашему мнению, такое «взросление» ипотечных заемщиков в последнее время является следствием сокращения банками аппетита к риску, в том числе на фоне введенных регулятором макропруденциальных ограничений в части долговой нагрузки. Дело в том, что молодые люди, в отличие от более возрастных граждан, считаются более рискованными заемщиками с нестабильными доходами. Таким образом, потенциальным ипотечным заемщикам необходимо тщательно контролировать качество своей кредитной истории, числовым выражением которой является Персональный кредитный рейтинг».