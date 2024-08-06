S7 Airlines откроет бренд-пространство в центре Иркутска

10 августа S7 Airlines открывает пространство S7 Air Lounge. Об этом рассказали в пресс-службе перевозчика.

Каждый день на протяжении месяца с 10:00 до 22:00 посетителей площадки будут ждать занятия йогой, уроки танцев, вокала, рисования, стендапы, бесплатные мастер-классы и многое другое. Сделать снимки на память можно будет в летних фотозонах, а отдохнуть с друзьями – в амфитеатре, или покататься на «облачных» качелях. А для тех, кто захочет посетить S7 Air Lounge вместе с домашним питомцем – предусмотрены миски с чистой водой для собак.

Официальное открытие S7 Air Lounge состоится 10 августа в 17:00. В первый гостей ждет встреча с блогером, сценаристом и музыкантом Леной Завидовой, мастер-класс по рисованию картин, выступление певицы Яны Блиндер с музыкантами и розыгрыш призов.