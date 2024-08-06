Художники провели мастер-классы по рисованию для маленьких пациентов Иркутской областной детской клинической больницы

Под кураторством специалистов Иркутского областного художественного музея и галереи «Диас» около 40 детей, проходящих лечение в ИОДКБ, рисовали гуашью картины на тему лета.

По итогам трех проведенных мастер-классов лучшие работы юных художников разместили в коридорах нефрологического, офтальмологического и кардиологического отделений больницы. Детские рисунки размещены на одной стене холла, на другой стене в формате «глаза в глаза» представлены картины профессиональных художников.

Задача артмероприятия — познакомить с искусством детей, которые лечатся в медучреждении. Многие маленькие пациенты живут в отдаленных населенных пунктах и не имеют возможности посещать музеи, а с помощью этого проекта дети имеют возможность увидеть настоящее искусство и попытаться начать рисовать самим.

Это уже пятое обновление экспозиции в рамках проекта «Глаза в глаза», который реализуется в стенах этой больницы с ноября 2022 года. Это стало возможным благодаря участию Байкальского банка, Иркутского областного художественного музея им. В.П. Сукачева и арт-галереи «Диас».

На выставке представлены работы профессиональных художников России Натальи Андрейченко (Москва), Аси Беловой (Ангарск), Татьяны Ермиловой (Чита), Магомеда Закриева (Чечня, Грозный), Александра Имедеева (Ангарск), Святослава Капралова (Омск), Марии Питч (Москва), Константина Полякова (Санкт-Петербург), Марии Потаповой (Смоленск), Елены Прокопенковой (Москва), Ксении Романенко (Омск), Вячеслава Скроминского (Чита), Александра Сурикова (Красноярск), Константина Сычева (Воронеж), Чингисхана Хасаева (Чечня, Грозный) из коллекции галереи «Диас» и рисунки детей, созданные на мастер-классах в ИОДКБ.

«Мы искренне верим в целебную силу творчества, в то, что маленькие пациенты будут наслаждаться картинами и это поможет им быстрее выздороветь. Вместе с нашими постоянными партнерами планируем продолжать мастер-классы по рисованию, обновлять экспозицию выставки», — Юлия Кальвина, Управляющий Иркутским отделением Сбербанка.

«В больнице лечатся ребята от одного года до 18 лет. В холлах они ожидают различных, не всегда приятных, лечебных процедур. И эти художественные работы помогают создать для них благоприятный психологический климат, атмосферу доверия и творчества. Возможно, глядя на картины, кто-то из наших пациентов захочет заниматься творчеством, раскроет свой потенциал. Спасибо всем партнерам за то, что в очередной раз сделали праздник для наших детей», — Юрий Козлов, член-корреспондент РАН, главный детский хирург СФО.

«Настроение – одно из важных условий выздоровления, значение эмоций невозможно переоценить. Мастер-классы в стенах больницы – не просто уроки рисования, а арт-терапия. У детей появляется возможность фантазировать, придумывать – и не думать о болезни», — Наталья Сысоева, директор Иркутского областного художественного музея им. В.П. Сукачева.

«Для новой выставки в детской клинике мы отобрали самые жизнерадостные, солнечные картины из нашей коллекции. Они действительно заряжают позитивом и вдохновляют. Мы очень рады быть частью такого важного проекта», — Диана Салацкая, руководитель Арт-галереи «Диас».

Между Иркутским отделением Сбербанка и Иркутской областной детской клинической больницей подписано соглашение о сотрудничестве в области ESG и волонтерства, в рамках которого сотрудники Сбера пополняли библиотеку больницы, проводили экологические эстафеты, организовывали показ спектаклей, передавали «Коробку храбрости» для маленьких пациентов и высаживали деревья и цветы на территории больничного комплекса.