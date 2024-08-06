За курсом доллара следит 20% иркутян

В опросе сервиса по поиску работы Superjob.ru приняли участие представители экономически активного населения из Иркутска.

После прекращения торгов долларом США и евро на Московской бирже, курсы американской и европейской валют по отношению к рублю ЦБ РФ определяет, используя банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов. Во многом на фоне этого интерес к котировкам валют у российских граждан снижается: за курсом доллара следят только 19% экономически активных граждан, за курсом евро – 13%.

И все же мужчины почти в 2 раза чаще женщин интересуются курсами валют, как американской, так и европейской. Иркутяне старше 45 лет – чаще тех, кто моложе.

Горожане ожидают повышения курсов валют к 1 сентября 2024 года: доллар прогнозируется ими на уровне 97,76 руб. (+14% к курсу Центробанка на 2 августа), евро – 106,84 рублей (+15%). Народный прогноз на повышение идет вопреки динамике последних месяцев – с апреля 2024 года наблюдается умеренное снижение курса доллара и евро к рублю.