Россияне стали более изобретательны в инвестициях в недвижимость — эксперт

Существует множество других инвестиционных инструментов, таких как акции, криптовалюта, валюта. Однако недвижимость, безусловно, остаётся самым понятным и устойчивым вариантом для большинства людей. Бетон был и будет всегда, что делает этот актив привлекательным для многих, считает Александр Мирошниченко, частный инвест-брокер в недвижимости. Он рассказал о текущих инвестиционных трендах и наиболее эффективных стратегиях на российском рынке недвижимости:

— Люди стали глубже разбираться в инвестициях в недвижимость. Они не просто покупают и продают, а применяют различные стратегии, такие как аренда или смешанная схема. Например, многие инвестируют в сервисные апартаменты, которые приносят доход без активного участия владельца. Популярность также набирает флиппинг, когда инвесторы покупают, ремонтируют и продают квартиры с целью получения прибыли. Несмотря на то что за последние полгода интерес к этой стратегии снизился, она остаётся популярной среди опытных инвесторов.

Старые схемы, такие как покупка на котловане и продажа на стадии сдачи дома, уже не так эффективны. Сегодня на вторичном рынке мало продаж, и инвесторам сложно реализовать переделанные объекты. Тем не менее всегда найдутся моменты, когда рынок оживает и инвесторы вновь активизируются.

Инвесторы часто покупают недвижимость под долгосрочную аренду, особенно начинающие. Они видят в этом способ обеспечить будущее, сдавая квартиры на протяжении многих лет. Краткосрочную аренду выбирают те, кто понимает ее особенности и готов вкладываться в управление. В крупных городах и популярных курортах существуют управляющие компании, которые берут на себя обслуживание и заселение за определённый процент, что позволяет собственникам получать больше дохода.

Набирает популярность и ленд-девелопмент, когда инвесторы покупают большие участки земли, проводят межевание, подводят коммуникации и продают небольшими участками. Это своего рода флиппинг, но с землёй. Такой подход позволяет инвесторам зарабатывать на продаже земли строительным компаниям.

Что касается инвестиций в жилье, это скорее «сберкнижка», чем активное вложение.

Выбирая недвижимость для дохода, стоит учитывать несколько ключевых факторов. Важна локация, близость к транспорту и инфраструктуре. Например, квартиры в студенческих районах с хорошей транспортной доступностью всегда пользуются спросом. Этажность также имеет значение, например, в пятиэтажках лучше выбирать средние этажи. Если цель - сдача в аренду, важно, чтобы квартира была хорошо укомплектована и готова к проживанию.