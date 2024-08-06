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Недельный средний чек россиян сократился на 13 рублей

Согласно данным исследовательского сервиса Ромир, на прошедшей 31 неделе (с 29 июля по 4 августа) размер среднего чека на покупку товаров повседневного спроса составил 857 рублей, что на 13 рублей или 1,5% больше, чем неделей ранее.

По сравнению с аналогичной неделей прошлого года размер среднего чека вырос на 113 рублей, прибавив тем самым 15,2%.

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«Одной из возможных причин снижения среднего чека является сезонность. Летом многие люди отдыхают, путешествуют, и их расходы на товары повседневного спроса могут снижаться. Кроме этого, июль и август – урожайные месяцы. В августе на рынке появляется большое количество сезонных фруктов и овощей, что может привести к снижению цен на эти продукты и, как следствие, к снижению среднего чека. Также важную роль играет изменение потребительских привычек. Возможно многие люди переходят на более бюджетные товары и бренды или же наоборот - на премиальные категории товаров, но в ограниченном количестве, что также может приводить к снижению среднего чека. Можно сказать, что россияне покупают ровно столько, сколько необходимо на конкретный период времени, не приобретая «про запас», – резюмируют эксперты.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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