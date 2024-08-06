Сбер запустил секцию межбанковской конверсии ― Сбер ПУЛ в SberCIB Terminal

На платформе можно заключать конверсионные сделки и использовать межбанковскую ликвидность.

Банки получили возможность использовать ликвидность межбанковского валютного рынка в SberCIB Terminal. Этот сервис популярной платформы поможет участникам проводить конверсионные операции в условиях ограниченных возможностей на бирже.

Банки теперь могут самостоятельно выставлять заявки на продажу и покупку валюты и следить за исполнением поручений в новой секции SberCIB Terminal для межбанковской конверсии ― СберПУЛ. В ней уже аккумулируется ликвидность не только Сбера, но и других участников рынка, а все заявки отображаются в обезличенном режиме.

Сделки в SberCIB Terminal дают банкам возможность гибкого управления открытой валютной позицией и ликвидностью. При этом Сбер, как якорный маркет-мейкер, имеющий достаточный объём ликвидности, выступает контрагентом по всем заключённым сделкам.

«На валютном рынке сохраняется волатильность. Участники адаптируются к новой реальности, когда большая часть валютообменных операций переходит на внебиржевой рынок. Обновлённый функционал SberCIB Terminal предоставил банкам доступ к валютной ликвидности не только Сбера, но и других участников рынка, чтобы эффективнее проводить конверсионные операции. Это ещё один шаг для стабилизации финансового рынка и укрепления финансовой безопасности страны», ― Александр Зозуля, директор Департамента глобальных рынков Сбербанка.