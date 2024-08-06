На грани медвежьего рынка

Индекс МосБиржи с майского пика и по минимумам 5 августа упал на 20% — это водораздел между бычьим и медвежьим рынками, отмечают аналитики БКС Мир инвестиций. Ближайшие сессии станут показательными.

Стандартная майская коррекция в 2024 г. превысила статистические границы. Поздней весной в Индексе МосБиржи был зафиксирован пик на 3521 п., менее чем за 3 месяца падение рынка достигло 20%. На минимуме 5 августа бенчмарк показался у 2807 п. В биржевой среде такой провал рынка от максимума угрожает переходом в стадию медвежьего цикла.

– Фундаментальные причины слабости отечественного рынка на слуху: рост ключевой ставки, падение ОФЗ, инфраструктурные риски и выход нерезидентов, налоговое ужесточение. Даже крепость рубля стала играть против бумаг экспортеров, а их в индексе добрая половина. К этому добавились технические особенности на фоне июльских дивгэпов тяжеловесов. Недельный обвал мировых площадок на фоне опасений рецессии в Штатах и турбулентности глобальных валютных пар еще больше усугубил ситуацию на российском рынке, – поясняют аналитики БКС.

Они добавляют, ближайшие сессии станут показательными. Индекс может пройти по бровке, отойдя от опасной черты «–20%», и начать длительный и нелинейный процесс восстановления. Иначе, при закреплении индекса под условной чертой «–20%», рынку придется искать очередное дно, а процесс восстановления котировок значительно затянется.

– Не снимая со счетов эффект повышенной волатильности и вероятность остаточных распродаж, все же отдаем предпочтение положительному варианту развития событий. Спекулятивно под дальнейший отскок и долгосрочно с инвестиционными целями покупать акции уже можно, – резюмируют аналитики БКС.