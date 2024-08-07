Коттеджный посёлок из Иркутска вошёл в число финалистов федеральной премии

Коттеджный посёлок «Патроны Парк» из Иркутской области вошёл в число финалистов престижной федеральной премии «Посёлок года». В номинации «Лучший поселок класса Комфорт» конкуренцию ему составят два посёлка из Московской области - Open Village и «Жилой комплекс "Мечта"». Победителей объявят 22 августа 2024 года.

из презентации поселка на конкурсе

Коттеджный посёлок «Патроны Парк» находится на 19 км престижного Байкальского тракта. В нём построено около 200 домов, реализацией проекта занимается девелоперская компания MetaEstate.

В компании проповедуют принцип органичного соединения с природой: «Мы строим дома между деревьев, а не вместо них».

Руководитель компании MetaEstate Дмитрий Кузнецов является сторонником цивилизованного развития рынка жилья. Он продвигает идею строительства концептуальных посёлков, в которых уделяется пристальное внимание огромному количеству деталей – энергоэффективности, современной архитектуре, продуманной планировке дома и планировочной структуре посёлка, акустическому комфорту, современному дизайну интерьера, интеллектуальному управлению.

По словам Дмитрия, капитализация такой недвижимости только растёт со временем. Сейчас, к сожалению,большая часть малоэтажки в России – это неликвидный самострой. Но он уверен, что со временем всё изменится.

Премия «Посёлок года» – федеральная премия в области загородной недвижимости. Для победителей это знак качества и признание профессионального сообщества. Выбирают лучшие проекты более 30 профессионалов из сферы девелопмента, консалтинга, архитектуры и загородного проектирования. Премия проводится с 2003 года.