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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 6 августа: 6 745,4302 руб/1 г золота и 79,0700/1 г серебра

ЦБ РФ с 6 августа установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 6 745,4302 руб.
  • 1 грамм серебра - 79,0700 руб.
  • 1 грамм платины - 2 654,6399 руб.
  • 1 грамм палладия - 2 468,9199 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 17,8200 р. (0,26%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,5100 р. (0,64%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 29,1100 р. (1,08%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 93,6000 р. (3,65%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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