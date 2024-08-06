Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 6 августа: 6 745,4302 руб/1 г золота и 79,0700/1 г серебра

ЦБ РФ с 6 августа установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 6 745,4302 руб.

1 грамм серебра - 79,0700 руб.

1 грамм платины - 2 654,6399 руб.

1 грамм палладия - 2 468,9199 руб.

Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 17,8200 р. (0,26%) .

Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,5100 р. (0,64%) .

Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 29,1100 р. (1,08%) .