42% иркутян считают, что престиж рабочих профессий становится выше

19% жителей Сибирского ФО, в том числе Иркутской области, считают, что квалифицированный рабочий – это наиболее престижная профессия в стране. При этом 42% уверены, что за прошедшие 10 лет престиж рабочей профессии вырос. Об этом говорят результаты совместного опроса компании РОКВУЛ, производителя решений из каменной ваты, и платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

Рабочие специальности считают престижными 19% жителей Сибири

В Сибирском ФО, в том числе в Иркутской области, каждый второй опрошенный житель (52%) считает самой престижной работой деятельность ИТ-специалистов. Все прочие группы заметно отстают: так, профессию инженера (она на втором месте) престижной назвали 36% сибиряков, ученых и исследователей – 32%, врачей и медсестер – 26%. Квалифицированный рабочий персонал отнесли к престижным 19% опрошенных, таким образом, рабочие оказались почти что в конце списка, и им уступают лишь творческие профессии – их выбрали 17%, и офисные сотрудники (например, менеджеры по продажам или администраторы) – 9%.

Любопытно, что в разрезе российских регионов именно в Сибири труд квалифицированных рабочих сильнее всего (19%), а меньше всего – в Москве (9%).

«Снижение интереса к рабочим профессиям – это результат изменений в обществе, которые начались довольно давно. В период упадка производственной отрасли наблюдалась значительная разница в условиях, предлагаемых для рабочих профессий и офисных сотрудников. Также в то время средние профессиональные учебные заведения стали предлагать абитуриентам профессии, не связанные с производством. Тогда и сформировался стереотип относительно рабочих. Но в настоящее время производственный кластер активно развивается, и найти фрезеровщика, токаря, сантехника намного сложнее, чем менеджера. Рабочие специальности – самые востребованные на данный момент на рынке труда», – рассказывает Ирина Лиманова, директор по персоналу компании РОКВУЛ.

Среди всех рабочих и производственных специальностей самыми престижными в Сибирском ФО, в том числе в Иркутской области, считают сервисных инженеров (35%), операторов станков с ЧПУ (25%), геодезистов (22%), сварщиков, мастеров по ремонту оборудования, токарей и фрезеровщиков (так ответили по 13% опрошенных).

За последние 10 лет отношение к рабочим профессия улучшилось

Хотя в целом престиж рабочих и производственников сибиряки оценивают не слишком высоко, 42% все же признают – за последнее десятилетие отношение к таким профессиям изменилось в лучшую сторону. 34% перемен не отметили, и только 24% считают, что быть квалифицированным синим воротничком стало менее престижно, чем десять лет назад.

Среди тех, кто считает, что престиж рабочих профессий вырос, 56% полагают, что это произошло, потому что без таких специалистов невозможно обойтись. 43% видят причину в высоком спросе и большом количестве вакансий, а 37% – в росте заработных плат. Кроме того, отношение к рабочим профессиям изменилось, так как появились широкие возможности для профессионального и финансового роста (30%), а также благодаря возможностям для самореализации (27%).

В свою очередь те, кто уверен, что трудиться на производстве и быть рабочим сегодня менее статусно, чем в прошлом десятилетии, чаще всего связывают это с низким уровнем оплаты труда (72%). Вторая по частоте причина негативного отношения к рабочим профессиям – тяжелые и «грязные» условия труда (58%), третья – популяризация легкого заработка в интернете (56%). Также 47% скептически настроенных к синим воротничкам респондентов считают, что в этой области нет перспектив для роста карьеры, 31% отмечают влияние негативного образа рабочего, который создают СМИ, а 14% полагают, что таким специалистам сложно трудоустроиться.

Вместе с тем 53% признают, что все дело – в предвзятом отношении общества.

Важно, что в целом изменение условий труда для рабочих не проходит незамеченным: 37% жителей Сибирского ФО, в том числе Иркутской области, уверены, что сегодня трудиться на производстве гораздо комфортнее, чем десять лет назад. Противоположной точки зрения придерживаются почти столько же респондентов – 33%. Остальные 30% полагают, что принципиальных перемен здесь не произошло.