Рекорд России по самой массовой интеллектуальной игре планируют установить в Иркутске

17 августа в областном центре состоится масштабный квиз.

– Мы планируем войти в книгу рекордов России как самая массовая интеллектуальная игра страны. В настоящее время наивысший результат у Владивостока – 825 человек. В Иркутске же наше любое тематическое мероприятие собирает порядка тысячи участников, – сказал организатор квиза Денис Гук.

Игра состоит из 25 вопросов на эрудицию и общие знания. Продолжительность – полтора часа. За каждый правильный ответ начисляется один балл.

Организаторы отмечают, что главное не победа, а честное выполнение заданий. Во время квиза запрещено пользоваться мобильными телефонами и другими источниками информации.