Россияне закредитованы на рекордные 37 трлн рублей

Высокие ставки не останавливают жителей страны. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Центробанка.

Общий объем кредитов населения по итогам первого полугодия достиг 37 трлн рублей. Регулятор уточняет, с января по июль розничный портфель (в него входят потребзаймы, ипотека и автокредиты) вырос на 10% или на 3,4 трлн.

Существенную часть прироста в этом году обеспечила ипотека (1,7 трлн рублей), сообщили в Центробанке. Динамика связана с действием госпрограмм, ставка по которым нечувствительна к изменению ключевой.

Необеспеченное кредитование в первом полугодии 2024-го также росло высокими темпами (на 1,3 трлн рублей). Это связано с высокой потребительской активностью из-за увеличения доходов населения.

Ранее стало известно, что доля заемщиков в возрасте от 40 до 50 лет за квартал выросла на 1,2 процентного пункта и составила 25,9%. В свою очередь доля ипотечных заемщиков от 50 до 60 лет за тот же период увеличилась на 1,0 п.п. и составила 10,0%.