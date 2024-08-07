Bloomberg: «Великая рецессия» только начинается

Цифры, появившиеся на торговых экранах в понедельник, шокировали даже ветеранов рынка, пишет Bloomberg. В Токио индекс Nikkei упал на 12%, в Сеуле индекс Kospi – на 9%, а когда в Нью-Йорке прозвенел звонок об открытии, Nasdaq за считанные секунды упал на 6%. Что происходит? Неужели, началось великое расслабление?

В течение трех недель кризис унес с мировых фондовых рынков около 6,4 трлн долларов. «Это отличная возможность расслабиться», – сказал глава отдела экономики и стратегии Mizuho Bank в Сингапуре Вишну Варатан. На языке трейдеров, пытаться выбирать подходящий момент для покупки актива, цена которого падает, все равно, что пытаться поймать «падающий нож». Сегодня, по словам Варатана, «повсюду падают ножи».

Ясно одно: основы, на которых в течение многих лет базировался рост финансового рынка (экономику США не остановить, искусственный интеллект быстро произведет революцию в бизнесе во всем мире, Япония никогда не повысит процентные ставки), были поставлены под сомнение.

Хотя во вторник рынки смогли немного восстановиться, беспокойство не покидает опытных трейдеров.

«Если не контролировать распродажи достаточно долго, то это может сломать механизм финансовой системы: замедлить кредитование и стать последней каплей, которая приведет мировую экономику к рецессии, которой многие сейчас опасаются», – говорят эксперты.

Рынок облигаций продолжает демонстрировать растущее беспокойство. Большим спросом на рынке сейчас пользуются казначейские облигации с коротким сроком погашения. Из-за этого, доходность двухлетних бумаг, впервые за два года, опустилась ниже доходности десятилетних. Это явление, известное как дезинверсия, рассматривается как признак надвигающейся рецессии.

Экономист Эд Ярдени сравнил ситуацию с черным понедельником 1987 года. Тогда однодневное падение «срубило» 23% промышленного индекса Доу-Джонса. Снижение было критичным, но в конечном итоге не стало предвестником экономической гибели.

«Тогда подразумевалось, что мы находимся или вот-вот впадем в рецессию, но этого не произошло. На самом деле это было больше связано со внутренним состоянием рынка. Я думаю, что здесь происходит то же самое», – сказал Ярдени в эфире Bloomberg TV.

Тем не менее, часть экспертов не столь оптимистична. Многих удручает реакция рынка в понедельник, это показывая их уязвимость.

«Это превзошло все мои ожидания, – сказал Омори, главный специалист по стратегии в Токио. – Мы вступаем на невообразимую торговую территорию. Готовьтесь к большему».

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