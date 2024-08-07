Банкам и застройщикам могут запретить маркетинговые акции

С инициативой запрета ипотеки ниже рыночных ставок вице-спикер Госдумы Борис Чернышов обратился к главе Банка России Эльвире Набиуллиной. Об этом узнали «Известия».

«В последние месяцы на российском рынке недвижимости наблюдается тенденция к появлению новых инструментов выдачи ипотеки под заведомо заниженные проценты. Согласно публичным акциям ряда банков, они предлагают своим клиентам ипотечные кредиты под 8–10% с расчетом на реструктуризацию через пять лет», – говорится в документе.

Однако, как пояснил депутат, в случае изменения ключевой ставки кредитные организации получают право повысить размер выплат по ипотеке.

«Данная практика вызывает серьезную озабоченность, так как напоминает схему с выдачей ипотеки в долларах США и в евро, что в свое время привело к формированию в нашей стране тысяч заемщиков, оказавшихся неспособными расплатиться по долгам после резкого скачка валютного курса. Мы все помним, к каким негативным социальным и экономическим последствиям привела та ситуация», – отмечается в документе.

Напомним, что два крупнейших банка России – ВТБ и Сбербанк – уже объявили о повышении с 6 августа рыночных ставок по ипотеке до уровня в 20%. Помимо этого, доля заемщиков ипотеки в возрасте от 40 до 50 лет за квартал выросла на 1,2 процентного пункта и составила 25,9%. В свою очередь доля заемщиков от 50 до 60 лет за тот же период увеличилась на 1,0 п.п. и составила 10,0%.