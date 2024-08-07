В инженерных школах пройдут обучение более 1000 сотрудников ИНК

В инженерных школах пройдут обучение более 1000 сотрудников Иркутской нефтяной компании (ИНК). Задача программы – обеспечить компанию высококвалифицированными специалистами.

В рамках программы развития кадрового актива созданы семь школ, которые охватывают ключевые производственные направления: школы технолога, механика, автоматизации, энергетика, метролога, геолога и трубопроводов. Учеба нацелена на усиление инженерных компетенций, востребованных в компании, в том числе с учетом перспектив развития отрасли в целом и отдельных направлений в ней.

Программа рассчитана на полтора-два года, обучение пройдут высокопотенциальные сотрудники, которые состоят в кадровом резерве своего подразделения. Для них предусмотрено два уровня программы развития: базовый и продвинутый. После завершения учебы выпускники получат внутренний сертификат о повышении квалификации в инженерной школе, а также сертификаты и удостоверения внешних учебных центров, задействованных в программе.

– Инженерные школы предполагают создание профессиональных экспертных сообществ, в которых работники могут развивать свои компетенции. Накапливая экспертные компетенции, сотрудник может управлять каким-либо процессом, быть центром знаний в своей сфере, обеспечивать непрерывность и эффективность технологического процесса, учить персонал, разрабатывать нормативные документы, внедрять рационализаторские решения, – отметил управляющий директор по производству – главный инженер ИНК Руслан Салихов.