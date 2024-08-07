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Российский рынок выглядит слабо

Российский рынок акций во вторник попытался отскочить на позитивном внешнем фоне, но завершил сессию лишь в символическом плюсе – индекс Мосбиржи закрылся на уровне 2830 п. (+0,07%). Коррекция российского рынка была слишком слабой, считают эксперты БКС Мир инвестиций.

– Относительная слабость пока не выглядит угрожающей. Скорее всего, на фоне неуверенности в продолжении отскока глобальных фондовых площадок и нефтяных цен, российские инвесторы предпочитают занимать выжидательную позицию,  – поясняют аналитики БКС.

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Финансовый сектор выглядел лучше других по отраслевому индексу. Так, у Сбера исторически низкая стоимость фондирования, поэтому в период роста процентных ставок он способен чувствовать себя лучше банковского сектора в целом. По итогам I квартала Сбербанк нарастил чистую прибыль на 11%, до 397 млрд руб., а глава Сбера Герман Греф отметил, что ожидает дальнейшего роста прибыли по итогам 2024 г.

На валютном рынке пока сохраняется равновесие. Вчерашний всплеск волатильности зарубежных котировок юаня вызвал у нас расширение вверх недельного диапазона консолидации пары CNY/RUB, который теперь находится в границах 11,73–11,95 руб. Вероятно, без существенного изменения рыночной обстановки или новостного фона юань продолжит в этих рамках совершать разнонаправленные движения. Однако возможна еще одна попытка возвращения в район 12 руб.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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