Жить на пенсию планируют 25% иркутян

На зарплату рассчитывают столько же горожан. В опросе сервиса по поиску работы Superjob приняли участие представители экономически активного населения из Иркутска.

Иркутяне предполагают, что основным источником дохода при достижении зрелого возраста для них станут государственная пенсия или зарплата – на это указали 25% и 23% горожан соответственно. 19% граждан рассчитывают на личные сбережения. На средства, вложенные в НПФ, – только 5%, а на детей – всего лишь 1 из 100 опрошенных.

Мужчины чаще женщин предполагают в зрелом возрасте жить на пенсию и на средства от подработки, а женщины в 1,5 раза чаще мужчин планируют, что основным источником дохода для них станут личные сбережения.

Чем старше иркутяне, тем меньше они верят, что смогут скопить на старость: только для 12% из тех, кому 45 и более, предполагают, что основным доходом на пенсии могут стать личные сбережения, среди граждан в возрасте до 34 лет таких вдвое больше. В свою очередь, жить на пенсионные выплаты респонденты старше 45 лет рассчитывают в 2 раза чаще горожан до 34 лет.

Опрошенные с зарплатой от 100 тыс. рублей в месяц чаще остальных считают, что смогут рассчитывать в пенсионном возрасте на собственные заработки.