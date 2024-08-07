Жители иркутской области передали показания электросчетчиков через искусственный интеллект 590 тыс. раз

Итоги работы голосового помощника подвели в Едином энергетическом информационно-справочном центре «Иркутскэнергосбыта» (входит в Эн+). За год жители региона 590 тыс. раз выбрали помощь робота-консультанта для передачи показаний приборов учета при звонке в контакт-центр.

Робот-консультант помогает получить простую услугу жителям Приангарья-клиентам «Иркутскэнергосбыта» – сообщить данные счетчиков без соединения с оператором контакт-центра. При звонке на номер телефона 8-800-100-9-777 (8 3952 790-777 при звонке из другого региона) необходимо выбрать в меню пункт 1. В основе цифрового сервиса заложен механизм распознавания и синтеза речи, бот задает наводящие вопросы, во время звонка под рукой должны быть номер лицевого счета или договора и непосредственно цифры, которые зафиксировал счетчик. Ответы на вопросы надо давать четко и разборчиво.

«Мы стараемся максимально упростить взаимодействие с контактным центром для наших клиентов. Решение простых вопросов не должно отнимать много времени ни у жителей, ни у сотрудников. Цифровые технологии помогают нам разгрузить операторов контакт-центра, вместо приема данных они консультируют жителей по сложным вопросам. На сегодня среднее время ожидания соединения со специалистом составляет чуть более одной минуты», – Диана Кошарова, ио руководителя Единого энергетического информационно-справочного центра «Иркутскэнергосбыта» (входит в Эн+).

На данный момент самым популярным ресурсом для передачи показаний приборов учета среди жителей Иркутской области, является обращаение в контакт-центр. Далее следуют другие цифровые способы передачи данных: чат-боты в Viber и Telegram, сайт «Иркутскэнергосбыта», личный кабинет и его мобильная версия. На сегодняшний день всё больше иркутян регулярно передают показания приборов учета и выбирают для этого дистанционные способы.