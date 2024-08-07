Клиенты СберСтрахования в Иркутской области оформили 31 тыс. полисов страхования жилья за 6 месяцев

Жители Иркутска за первое полугодие 2024 года оформили 31 тыс. полисов страхования жилья в СберСтраховании. Основная часть из них пришлась на ипотечное страхование — 83% договоров, остальные 17% — на программы добровольной защиты недвижимости.

Чаще других жильё страховали москвичи (9% от всех заключённых договоров страхования недвижимости), жители Московской (7%) и Свердловской областей (4%). Больше всего полисов ипотечного страхования оформили жители Московской области (7%), Свердловской области (4%) и Краснодарского края (4%). Добровольное страхование наибольшей популярностью пользуется в Москве (24%), Московской области (7%) и Санкт-Петербурге (4%).