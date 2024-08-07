Цена квадратного метра на вторичном рынке Иркутска выросла на 0,4%

До 129 639 руб. Данные приводит федеральный портал «Мир квартир».
По уровню снижения цен на вторичные квартиры в июле Иркутск занял 12 место в России. Стоимость квадратного метра за месяц выросла на 0,4% – до 129 639 руб.
В июле в 55 городах из 70 цена квадратного метра квартиры на вторичном рынке повысилась, в 9 снизилась, в 6 городах осталась прежней.
В лидеры подорожания вышли:
- Краснодар (+2,9%),
- Нижний Новгород (+1,9%),
- Ульяновск (+1,8%),
- Московская обл. (+1,7%),
- Самара (+1,7%),
- Улан-Удэ (+1,5%),
- Томск (+1,3%),
- Ростов-на-Дону (+1,3%),
- Москва (+1,3%),
- Тольятти (+1,3%).
Подешевели:
- Ленинградская обл. (–3,1%),
- Санкт-Петербург (–1,2%),
- Тверь (–0,6%),
- Кемерово (–0,3%),
- Череповец (–0,2%),
- Владивосток (–0,2%),
- Курган (–0,2%),
- Киров (–0,1%),
- Чита (–0,1%).
В среднем по городам России квадратный метр квартир стал стоить дороже на 0,6%, и теперь оценивается в 115 309 рублей.
«Регулярный рынок в июле показал лучшую динамику, чем рынок новостроек, где стоимость квадратного метра выросла на 0,5%, а стоимость лота упала на 0,1%. Это закономерно – ведь там цены были перегреты сильнее, чем на «вторичке». Как мы и прогнозировали, разница в ценах на первичном и вторичном рынках жилья постепенно уменьшается, так как условия ипотечного кредитования теперь в основном одинаковые (если не считать семейной и IT-ипотеки), а стоимость квартир ниже на «вторичке», – говорит Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «МИР КВАРТИР». – Что касается площадей квартир, то они продолжают сокращаться. Только за июль средняя квартира «съежилась» на 0,7 кв. м».