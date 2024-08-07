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Цена квадратного метра на вторичном рынке Иркутска выросла на 0,4%

До 129 639 руб. Данные приводит федеральный портал «Мир квартир».

По уровню снижения цен на вторичные квартиры в июле Иркутск занял 12 место в России. Стоимость квадратного метра за месяц выросла на 0,4% – до 129 639 руб.

В июле в 55 городах из 70 цена квадратного метра квартиры на вторичном рынке повысилась, в 9 снизилась, в 6 городах осталась прежней.

В лидеры подорожания вышли:

  • Краснодар (+2,9%),
  • Нижний Новгород (+1,9%),
  • Ульяновск (+1,8%),
  • Московская обл. (+1,7%),
  • Самара (+1,7%),
  • Улан-Удэ (+1,5%),
  • Томск (+1,3%),
  • Ростов-на-Дону (+1,3%),
  • Москва (+1,3%),
  • Тольятти (+1,3%).

Подешевели:

  • Ленинградская обл. (–3,1%),
  • Санкт-Петербург (–1,2%),
  • Тверь (–0,6%),
  • Кемерово (–0,3%),
  • Череповец (–0,2%),
  • Владивосток (–0,2%),
  • Курган (–0,2%),
  • Киров (–0,1%),
  • Чита (–0,1%).

В среднем по городам России квадратный метр квартир стал стоить дороже на 0,6%, и теперь оценивается в 115 309 рублей.

«Регулярный рынок в июле показал лучшую динамику, чем рынок новостроек, где стоимость квадратного метра выросла на 0,5%, а стоимость лота упала на 0,1%. Это закономерно – ведь там цены были перегреты сильнее, чем на «вторичке». Как мы и прогнозировали, разница в ценах на первичном и вторичном рынках жилья постепенно уменьшается, так как условия ипотечного кредитования теперь в основном одинаковые (если не считать семейной и IT-ипотеки), а стоимость квартир ниже на «вторичке», – говорит Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «МИР КВАРТИР». – Что касается площадей квартир, то они продолжают сокращаться. Только за июль средняя квартира «съежилась» на 0,7 кв. м».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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