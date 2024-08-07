АТБ увеличил максимальный льготный период по «Универсальной» кредитной карте

С 1 августа при оформлении «Универсальной» кредитной карты Азиатско-Тихоокеанский банк предоставляет увеличенный беспроцентный период до 212 дней. Предложение доступно клиентам, которые подали заявку с 1 августа и у которых нет действующей «Универсальной» кредитной карты.

Льготный период устанавливается индивидуально и действует не только на покупки, но и на снятие наличных и переводы. Дополнительные преимущества карты: бесплатное обслуживание навсегда без дополнительных условий и возможность ежемесячного бесплатного снятия 30 тысяч рублей. Кредитный лимит – до 500 тысяч рублей.

Для карты действует привлекательная программа лояльности, которая предусматривает начисление повышенного кэшбэка 7% в одной из выбранных категорий (авто, дом и ремонт, семья, шоппинг, здоровье, красота и спорт, развлечение и отдых) и 1% на остальные покупки, либо 1,5% на все покупки. Начисление кэшбэка производится в виде баллов на специальный бонусный счёт в личном кабинете лояльности «АТБ клуб» в мобильном приложении АТБ банк. Здесь можно управлять баллами и обменивать их на рубли по курсу 1 к 1. За год пользования картой можно получить до 60 тысяч рублей бонусными баллами.

«Универсальная» карта регулярно занимает лидирующие позиции рейтингов лучших кредитных карт по версии финансовых СМИ и маркетплейсов.

Оставить заявку на получение «Универсальной» карты, рассчитать по ней выгоду, узнать о сумме кэшбэка можно на сайте банка или в любом отделении АТБ. Звоните 8-800-775-80-80 (звонок по России бесплатный).