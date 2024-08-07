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Банк «Солидарность» проводит акцию для всех клиентов, совершивших денежный перевод с выплатой наличными

С 5 августа Банк «Солидарность» запускает акцию для всех клиентов, которые воспользуются услугой переводов за рубеж с выплатой наличными.

– Совершайте переводы на сумму от 30 000 рублей в мобильном приложении «Солидарность Онлайн» и участвуйте в розыгрыше призов от Банка «Солидарность»: рюкзаки, термокружки, термосы и внешние аккумуляторы, – говорится в сообщении банка.

10 сентября банк объявит 20 победителей.

Подробности акции по ссылке.

Реклама. Филиал "Иркутский" АО КБ "Солидарность". Банк Солидарность erid:2VfnxwDCoEY

/ Сибирское Информационное Агентство /
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