Банк «Солидарность» проводит акцию для всех клиентов, совершивших денежный перевод с выплатой наличными

С 5 августа Банк «Солидарность» запускает акцию для всех клиентов, которые воспользуются услугой переводов за рубеж с выплатой наличными.

– Совершайте переводы на сумму от 30 000 рублей в мобильном приложении «Солидарность Онлайн» и участвуйте в розыгрыше призов от Банка «Солидарность»: рюкзаки, термокружки, термосы и внешние аккумуляторы, – говорится в сообщении банка.

10 сентября банк объявит 20 победителей.

Подробности акции по ссылке.