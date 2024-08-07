Альфа-Банк запустил «срочную доставку счета» для предпринимателей за 15 минут

Альфа-Банк стал первым на рынке банком, доставляющим расчетный счет для бизнеса в самый короткий срок – до 1 часа.

Для того, чтобы предпринимателю открыть расчетный счет, необходимо встретиться с представителем банка для идентификации. Обычно предпринимателям приходится ждать следующего дня – и это не всегда удобно, с учетом их ритма. Поэтому в Альфа-Банке создали сервис, позволяющий предпринимателю встретиться с представителем банка и открыть расчетный счет день в день.

Это удалось сделать в том числе благодаря современным алгоритмам расчета маршрутов. Алгоритмы при помощи искусственного интеллекта направляют заявку клиента сотруднику службы доставки, который находится в непосредственной близости с адресом клиента. Теперь предприниматели смогут открыть счет и познакомиться с предложениями для бизнеса до часа. А рекорд скорости срочной доставки составляет всего 15 минут от отправки заявки клиентом до открытия расчетного счета.

«Сервис выезда представителя банка на встречу к предпринимателю стал уже привычным для бизнеса. Как правило, встреча с представителем банка назначалась на следующий день. Но мы понимаем, что скорость принятия решений постоянно увеличивается и открытие расчетного счета на день раньше сэкономит время предпринимателя. Поэтому мы предложили самое эффективное решение», — рассказал Денис Осин, директор малого и микробизнеса Альфа-Банка.

Подробнее об услуге — на сайте Альфа-Банка.