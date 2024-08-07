Новости

Как меняется роль городских набережных – в мире, в России, в Иркутске
Вода в цене. В чем ценность набережных для рынка недвижимости
«Вернуть» реку людям. Как меняется роль городских набережных – в мире, в России, в Иркутске
Набережные мира. Как редевелопмент прибрежных территорий меняет жизнь городов
Все материалы сюжета

Альфа-Банк отменил комиссию за эквайринг для новых клиентов

Предприниматели могут получить терминал и кассу бесплатно, а также три месяца принимать оплату от клиентов без комиссии. Для этого необходимо открыть счет для бизнеса в Альфа-Банке до 31 августа.

Для клиентов офлайн-бизнеса банк подберет терминал, соответсвующий их виду деятельности, привезет и настроит оборудование. Если предприниматели продают онлайн — они смогут принимать платежи на сайте, в приложении, соцсетях и мессенджерах. Всё — бесплатно.

«Наша миссия как лучшего банка для бизнеса — предлагать клиентам самые выгодные условия и давать возможность развивать бизнес. Поэтому мы запустили льготные тарифы для торгового и интернет-эквайринга, что поможет предпринимателям значительно снизить расходы на старте бизнеса», — рассказал Денис Осин, директор малого и микробизнеса Альфа-Банка.

Заказать эквайринг можно онлайн — на сайте Альфа-Банка.

Реклама. Операционный офис "Иркутский" в г. Иркутск Филиала "Новосибирский" АО "АЛЬФА-БАНК". Альфа-Банк erid:2VfnxwygRgt

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Байкальский саммит РГУД
«Мы смотрим из будущего». Константин Сторожев – о 7 признаках успешного апарт-отеля
Готовим новый проект по Байкальскому тракту – Антон Кондратьев
«Самое ценное – люди». Проект «Горизонт» представили участникам X Байкальского саммита РГУД
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес