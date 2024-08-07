Альфа-Банк отменил комиссию за эквайринг для новых клиентов

Предприниматели могут получить терминал и кассу бесплатно, а также три месяца принимать оплату от клиентов без комиссии. Для этого необходимо открыть счет для бизнеса в Альфа-Банке до 31 августа.

Для клиентов офлайн-бизнеса банк подберет терминал, соответсвующий их виду деятельности, привезет и настроит оборудование. Если предприниматели продают онлайн — они смогут принимать платежи на сайте, в приложении, соцсетях и мессенджерах. Всё — бесплатно.

«Наша миссия как лучшего банка для бизнеса — предлагать клиентам самые выгодные условия и давать возможность развивать бизнес. Поэтому мы запустили льготные тарифы для торгового и интернет-эквайринга, что поможет предпринимателям значительно снизить расходы на старте бизнеса», — рассказал Денис Осин, директор малого и микробизнеса Альфа-Банка.

Заказать эквайринг можно онлайн — на сайте Альфа-Банка.