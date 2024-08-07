«Цифра банк» повысил ставки по вкладам до 19%

«Цифра банк» 1 августа 2024 года повысил процентные ставки по вкладам в российских рублях для клиентов физических лиц.

Так, максимальная ставка по вкладу «Первый» повышена до 16,70% годовых в рублях. С учетом ежемесячной капитализации процентов минимальная гарантированная ставка по вкладу «Первый» теперь составляет 17,080% годовых в рублях. Срок вклада — 180 дней. Минимальная сумма — 100 тыс. рублей.

По вкладу «Основной» для клиентов физических лиц максимальная ставка повышена до 17,40% годовых в рублях. Теперь эффективная максимальная ставка по вкладу «Основной» с учетом капитализации процентов составляет 18,890% годовых в рублях. Срок вклада — 395 дней. Минимальная сумма — 100 тыс. рублей.

Также «Цифра банк» повысил процентные ставки по вкладам для клиентов физических лиц, обслуживание которых осуществляется в рамках пакета услуг PRIVATE BANKING.

Максимальная ставка по вкладу «Первый-Прайвет» повышена до 16,70% годовых в рублях. Минимальная гарантированная ставка по вкладу «Первый-Прайвет» составляет 17,080% годовых в рублях. Срок вклада — 180 дней. Минимальная сумма — 1,5 млн рублей.

Максимальная ставка по вкладу «Эксклюзивный-Прайвет» повышена до 17,50% годовых в рублях. Минимальная гарантированная ставка по вкладу «Эксклюзивный-Прайвет» теперь достигает 19,000% в рублях. Минимальная сумма вклада – 3 млн рублей. Срок вклада — 395 дней.

С более подробной информацией по тарифам можно ознакомиться на сайте банка по ссылкам: «Первый», «Основной», «Первый – Прайвет» и «Эксклюзивный – Прайвет».