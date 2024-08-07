Солид Банк увеличил ставки по вкладам до 20,77%

Банк обновил всю линейку депозитных предложений.
– Рост ключевой ставки – это период, когда стоит накапливать и пользоваться возросшими возможностями депозитных предложений. С 01 августа Солид Банк обновил всю линейку вкладов, вот эти новые ещё более привлекательные условия, – говорится в сообщении банка.
Традиционно самое привлекательное предложение – фирменный вклад «Солидный» на 2 года (730 дней) со ставкой 20,77% годовых с учетом капитализации. Вклад совмещает в себе преимущества классического вклада с лестничной ставкой – прозрачные и простые условия, небольшая сумма открытия вклада от 30 000 рублей, и дополнен изюминкой вклада – возможностью льготного досрочного закрытия через 1 год с сохранением процентов за 1 год вклада по ставке 18% годовых на случай непредвиденных ситуаций, когда вклад нужно закрыть раньше срока. Условия и заявка на консультацию – здесь.
Ещё один двухлетний вклад с тремя периодами льготного досрочного закрытия – «Перспективный» - теперь со ставкой 17,5% годовых.
При льготном досрочном закрытии происходит частичное сохранение процентов по следующему принципу:
– Рост ключевой ставки – это период, когда стоит накапливать и пользоваться возросшими возможностями депозитных предложений. С 01 августа Солид Банк обновил всю линейку вкладов, вот эти новые ещё более привлекательные условия, – говорится в сообщении банка.
Традиционно самое привлекательное предложение – фирменный вклад «Солидный» на 2 года (730 дней) со ставкой 20,77% годовых с учетом капитализации. Вклад совмещает в себе преимущества классического вклада с лестничной ставкой – прозрачные и простые условия, небольшая сумма открытия вклада от 30 000 рублей, и дополнен изюминкой вклада – возможностью льготного досрочного закрытия через 1 год с сохранением процентов за 1 год вклада по ставке 18% годовых на случай непредвиденных ситуаций, когда вклад нужно закрыть раньше срока. Условия и заявка на консультацию – здесь.
Ещё один двухлетний вклад с тремя периодами льготного досрочного закрытия – «Перспективный» - теперь со ставкой 17,5% годовых.
При льготном досрочном закрытии происходит частичное сохранение процентов по следующему принципу:
- досрочное закрытие вклада в периоде 91-181 дней (включительно) по ставке 14,25% годовых за 1-90 день, с 91 дня по ставке «До востребования»;
- досрочное закрытие вклада в периоде 182-365 дней (включительно) по ставке 14,50% годовых за 1-181 день, с 182 дня по ставке «До востребования»;
- досрочное закрытие вклада в периоде 366-729 дней (включительно) по ставке 14,75% годовых за 1-365 день, с 366 дня по ставке «До востребования»;
Оптимальный вариант для новичков в долгосрочных вкладах.
– Сохранили волшебные условия по вкладу «Стабильный процент», усилив магию чисел, теперь это вклад по ставке 19,19% годовых на 190 дней. Короткий срок, высокий процент и возможность пополнения в течение первых 30 дней – основные фишки этого вклада Солид Банка. Успейте зафиксировать повышенную ставку, заключив договор вклада сейчас – заявка на консультацию по ссылке, – говорится в сообщении банка.
Сезонный вклад «Летний бриз» - короткое акционное предложение. Это возможность за небольшой срок вклада (всего 91 день) получить хороший профит – базовая ставка 19% годовых, а при условии подключения программы нашего партнера СК БКС «Страхование жизни» на выбор (Программы ИСЖ «Стратегия максимального роста» / СЖ «Кэшбэк» / СЖ «Гарантированный доход») ставка составит 20% годовых. Необходимо ознакомиться с условиями вклада по ссылке
По годовому вкладу для серьезного дохода «VIP» с минимальной суммой открытия вклада от 5 000 000 рублей ставка выросла до 19% годовых. Подробнее условия здесь. Вклад «VIP» - это также один из трех вкладов Солид Банка, по которому предусмотрена возможность досрочного закрытия вклада с частичным сохранением процентов: через 200 дней по ставке 17% годовых за 1-200 день.
Ставки по специальным вкладам тоже выросли:
Читайте также:
6 августа 2024
6 августа 2024
· Ставка по вкладу в пользу несовершеннолетнего лица «Детский» - до 23,22% годовых с капитализацией. Подробности
· Ставка по вкладу от 1 рубля для пользователей пакета карт «Весь мир» - 20% годовых. Условия
АО "Солид Банк". Ген.лицензия ЦБ РФ № 1329. www.solidbank.ru. 8 800 775 56 06 (звонко по РФ бесплатный)
Реклама. Кредитно-кассовый офис АО "Солид Банк" в г. Иркутск. Солид Банк erid:2VfnxxMvEv4