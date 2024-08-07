Солид Банк увеличил ставки по вкладам до 20,77%





– Рост ключевой ставки – это период, когда стоит накапливать и пользоваться возросшими возможностями депозитных предложений. С 01 августа Солид Банк обновил всю линейку вкладов, вот эти новые ещё более привлекательные условия, – говорится в сообщении банка.



Традиционно самое привлекательное предложение – фирменный вклад «Солидный» на 2 года (730 дней) со ставкой 20,77% годовых с учетом капитализации.



Ещё один двухлетний вклад с тремя периодами льготного досрочного закрытия –

При льготном досрочном закрытии происходит частичное сохранение процентов по следующему принципу: Банк обновил всю линейку депозитных предложений.– Рост ключевой ставки – это период, когда стоит накапливать и пользоваться возросшими возможностями депозитных предложений. С 01 августа Солид Банк обновил всю линейку вкладов, вот эти новые ещё более привлекательные условия, – говорится в сообщении банка.Вклад совмещает в себе преимущества классического вклада с лестничной ставкой – прозрачные и простые условия, небольшая сумма открытия вклада от 30 000 рублей, и дополнен изюминкой вклада – возможностью льготного досрочного закрытия через 1 год с сохранением процентов за 1 год вклада по ставке 18% годовых на случай непредвиденных ситуаций, когда вклад нужно закрыть раньше срока. Условия и заявка на консультацию – здесь. Ещё один двухлетний вклад с тремя периодами льготного досрочного закрытия – «Перспективный» - теперь со ставкой 17,5% годовых.При льготном досрочном закрытии происходит частичное сохранение процентов по следующему принципу:



- досрочное закрытие вклада в периоде 91-181 дней (включительно) по ставке 14,25% годовых за 1-90 день, с 91 дня по ставке «До востребования»;

- досрочное закрытие вклада в периоде 182-365 дней (включительно) по ставке 14,50% годовых за 1-181 день, с 182 дня по ставке «До востребования»;

- досрочное закрытие вклада в периоде 366-729 дней (включительно) по ставке 14,75% годовых за 1-365 день, с 366 дня по ставке «До востребования»;

Оптимальный вариант для новичков в долгосрочных вкладах.