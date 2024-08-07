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Альфа-Банк дарит кэшбэк 20% на заказы в Яндекс Лавке

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Альфа-Банк проводит летнюю акцию с Яндекс Лавкой и начисляет кэшбэк 20% на первый заказ от 700 рублей, совершенный в период акции. Акция действует до конца августа для всех клиентов в регионах присутствия Лавки. Вернуть можно до 300 рублей.

Для любителей кофе в Лавке появились фирменные напитки Альфа-Банка в брендированных стаканчиках. До конца лета можно попробовать капучино «Черничный маффин» и «Фисташковый попкорн», вишневый американо и латте «Малина-кокос». Эти напитки можно найти в разделе «Кофейня».

До 16 августа, только по Альфа-Пятницам, можно купить кофейные напитки Альфа-Банка и снэки «Из Лавки»: попкорн, батончики, таралли — всего за 1 рубль. 2 августа, в Альфа-Пятницу, действует промокод ALFA2. Его нужно ввести на экране оплаты в приложении или на сайте Яндекс Лавки или активировать тумблер с промокодом в корзине.

Воспользоваться промокодом можно только один раз в каждую пятницу. Промокод на следующую Альфа-Пятницу будет опубликован в телеграм-канале Альфа-Банка.

Реклама. Операционный офис "Иркутский" в г. Иркутск Филиала "Новосибирский" АО "АЛЬФА-БАНК". Альфа-Банк erid:2VfnxxQtDUk

/ Сибирское Информационное Агентство /
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