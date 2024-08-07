Альфа-Банк возобновил прием заявок на IT-ипотеку по новым условиям

С 1 августа Альфа-Банк возобновил прием заявок на ипотеку для IT-специалистов по обновленным условиям — по ставке до 6% годовых.

Ипотека для IT-специалистов продлена до 2030 года. Оформить ее можно для покупки квартиры в новостройках или готового жилья от застройщика.

Максимальная сумма кредита на льготных условиях — 9 млн рублей. Клиенты банка могут оформить ипотеку с суперлимитом на более крупную сумму — до 18 млн рублей.

Напомним, правительство РФ приняло решение продлить программу льготного ипотечного кредитования для ИТ-специалистов до 2030 г. Она была запущена в апреле 2022 г. и была рассчитана до конца 2024 г.

«Ключевой целью обновленной программы является удержание квалифицированных ИТ-специалистов в регионах. В этой связи программа не будет распространяться на Москву и Санкт-Петербург», — говорится в сообщении.

Уточняется, что продление программы на новых условиях планируется с августа 2024 г. Предельная ставка составит до 6% годовых, а максимальная сумма кредита на льготных условиях — до 9 млн руб. При этом ставка может быть дополнительно снижена за счет банковских и региональных программ. Для получения льготного кредита к среднему уровню дохода ИТ-специалиста установлены следующие требования. В городах-миллионниках, а также в Московской и Ленинградской областях минимальный уровень зарплаты до вычета НДФЛ составляет от 150 тыс. руб. в месяц. В остальных городах и населенных пунктах — от 90 тыс. руб. За время действия программы ИТ-специалистам уже выдано более 75 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 700 млрд руб.