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Альфа-Банк повысил ставки по накопительному счету до 19%

С 1 августа Альфа-Банк улучшил условия по накопительным счетам. Банк повысил ставку по рублевому Альфа-Счёту на минимальный остаток до 19% годовых.

– Эта ставка действует для новых клиентов и тех, кто последние 3 месяца не хранил деньги на Альфа-Счёте, – говорится в сообщении банка.

Кроме того, банк повысил ставку по Альфа-Счёту в юанях с процентом на минимальный остаток — до 3% годовых.

Напомним, 26 июля российский ЦБ повысил ключевую ставку с 16% до 18%. Высокие ставки делают очень заманчивым размещение средств на депозитах. Там уже скопилось почти 53 триллионов рублей, прирост за год – на 27%.

Реклама. Операционный офис "Иркутский" в г. Иркутск Филиала "Новосибирский" АО "АЛЬФА-БАНК". Альфа-Банк erid:2VfnxxkA49E

/ Сибирское Информационное Агентство /
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