Команда Альфа-Тим привезла шесть медалей с международной олимпиады в Гонконге

На самой престижной в мире олимпиаде International Economics Olympiad по экономике российские школьники забрали три золотых, серебряную и бронзовую медали в личном зачёте. В общекомандном – взяли бронзу.

Альфа-Тим обошла команды Канады, Швейцарии, Японии и еще 50 стран. В состав команды вошли ученики четырёх московских школ, победители и призёры Всероссийской олимпиады школьников по экономике. Готовил ребят к таким ответственным соревнованиям экономический факультет МГУ. Альфа-Банк помог с организацией поездки.

«Очное участие в олимпиаде всегда приносит гораздо больше эмоций участникам. Это положительно влияет на результаты и образовательный процесс. Очная поездка команды России в Гонконг стала возможна благодаря участию Альфа-Банка, Экономического факультета МГУ и Центра Педагогического Мастерства», – отметила доцент кафедры математических методов анализа экономики, отметила доцент кафедры математических методов анализа экономики Ольга Клачкова.

В этом году олимпиада проводилась в седьмой раз.

«Будем и дальше помогать школьникам и студентам побеждать на международных соревнованиях. Потому что верим в ребят и мечтаем вместе с ними строить финтех будущего», – поделился Марат Исмагулов, HR-директор Альфа-Банка.