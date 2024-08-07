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Альфа-Банк возглавил рейтинг по удобству оформления кредитов для розничных клиентов через приложение

Альфа-Банк стал лидером рейтинга по удобству заполнения онлайн-заявки на кредит для розничных клиентов через мобильное приложение в исследовании, проведенным журналом «Банковское Обозрение».

Эксперты «Банковского Обозрения» проанализировали анкеты 16 банков и протестировали онлайн-заявки по 107 параметрам. Альфа-Банк показал лучший результат сразу по нескольким критериям, в том числе, на этапе подтверждения телефона и почты, а также получения согласия. Заполнение заявки на кредит занимает менее пяти минут, а онлайн-решение банк выдает всего за две минуты.

Для быстрого и качественного скоринга Альфа-Банк применяет рекуррентные нейронные сети. Это позволяет сократить время обработки заявок и сделать предложение более персональным. Клиент получает сразу несколько вариантов кредита с гибкими условиями и выбирает наиболее предпочтительный.

Реклама. Операционный офис "Иркутский" в г. Иркутск Филиала "Новосибирский" АО "АЛЬФА-БАНК". Альфа-Банк erid:2Vfnxxu3yqJ

/ Сибирское Информационное Агентство /
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