Альфа-Банк задаёт новые тренды в эквайринге

Альфа-Банк запустил собственную службу доставки и установки POS-терминалов.

Уникальность сервиса – в омниканальном и комплексном подходе. Все необходимое оборудование и документы можно получить одновременно, не выходя из дома или офиса. При этом услуги оказывает именно сотрудник банка, а не подрядной организации. Специалист за один визит подключит, настроит и ответит на вопросы, касающиеся не только работы с терминалом, но и в целом о продуктах и предложениях банка. Откроет кредит, расчётный счёт, привезёт банковские карты и платёжные стикеры.

Удобное время доставки выбирается в заявке на подключение эквайринга. Поддержка работает круглосуточно. Внести изменения в настройки терминала, провести диагностику оборудования или получить консультацию по техническим вопросам можно дистанционно, обратившись в контакт-центр удобным способом: в чате мобильного приложения или по телефону. Ранее это было доступно только при обращении в офис.

«Мы глубоко убеждены, что клиентоцентричность – это не просто слово, а главная движущая сила развития любого бизнеса. Мы постоянно собираем и анализируем обратную связь от клиентов. Нам важно находить новые пути и решения, чтобы сотрудничество с Альфа-Банком было максимально выгодным и удобным. Подобный сервис, именно внутри Банка, где объединен сразу продукт, доставка и поддержка – действительно востребован на рынке. Это быстро, удобно, а главное – безопасно для клиента. Никаких сторонних подрядчиков, курьерской доставки, все данные надежно защищены», – отметил Денис Осин, директор малого и микробизнеса Альфа-Банка.