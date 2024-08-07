А-Клуб открыл фирменный лаундж в The Rink Fitness в Сколково

В спортивном кластере The Rink Fitness в Сколково открылась брендированная лаундж-зона А-Клуба, закрытого делового сообщества Альфа-Банка.

«А-Клуб продолжает тренд на присутствие в модных локациях, где клиенты могут получить безупречный сервис. Помимо лайфстайл- и гастрономических инициатив, предложений в сфере путешествий и комфортного отдыха мы рады предложить спортивные сезонные активности, которые сейчас на пике популярности. Уверена, лаундж-зона А-Клуба в спортивном кластере Сколково станет точкой притяжения для всей семьи», — отметила руководитель А-Клуба Алина Назарова.

Лаундж-зона расположена на территории теннисных кортов и зон для игры в падел и петанк. Клиенты А-Клуба могут бесплатно воспользоваться брендированным спортивным инвентарем — ракетками для падела с черной уточкой, символом А-Клуба. После игры можно восстановить силы, выпив лимонад на мягких пуфах. Стильное пространство дополняет дизайнерская мебель — ее элементы, например, перфорация — имитируют узоры на ракетках для падел-тенниса.

Отдохнуть в лаундж-зоне А-Клуба можно до конца сентября — вход на территорию The Rink Fitness свободный.

А-Клуб — закрытое деловое сообщество Альфа-Банка. Управляет крупным частным капиталом, предлагает лучшие инвестиционные и финансовые решения.

The Rink Fitness — спортивный комплекс с архитектурой и зеленым ландшафтом и идеальными условиями для indoor- и outdoor-тренинга.